Festival di Cannes, stasera il gran finale con la consegna della Palma d'Oro

La linea del traguardo è ormai vicinissima e le luci del tappeto Rosso si accenderanno oggi sabato 25 maggio, per l'ultima volta, intorno alle 18 quando cominceranno gli arrivi dei vincitori, dei possibili vincitori, degli ospiti d'onore sulla scalinata del Palais des Festivals di Cannes. Tra i protagonisti certi, oltre alla madrina Camille Cottin, alla giuria con la presidente Greta Gerwig e l'italiano Pierfrancesco Favino, oltre alla Palma d'oro alla carriera George Lucas, sembra scontata la presenza del cineasta iraniano Mohammad Rasoulof, sfuggito alla prigione nel suo paese e qui in concorso da favorito nel Palmarès con “Il seme del fico sacro”. La diretta televisiva della serata è annunciata per le 18.45. Al termine conferenza stampa della giuria e dei vincitori.

Ma per i cinefili non sarà questo l'unico appuntamento della giornata visto che, come da tradizione, tutte le sale del Palais - ad eccezione del Grand Theatre Lumière - programmeranno fin dalle 8.30 del mattino, in replica, i film del concorso di quest'anno.

Festival di Cannes: gli scandali che hanno segnato la storia

I premi

Nel concorso ufficiale, 22 film sono in corsa per la Palma d'Oro e gli altri premi che saranno assegnati questa sera. Ogni anno la giuria del Festival di Cannes assegna 7 premi, in ordine di prestigio: la Palma d'Oro per il miglior film; il Grand Prix, il secondo premio più importante; il Premio della Giuria per il film che è piaciuto all'intera giuria; il premio per il miglior attore; il premio per la migliore attrice; il premio per il miglior regista per la migliore regia in concorso e il premio per la sceneggiatura più riuscita.

La giuria

L'attrice e regista americana Greta Gerwig ha avuto l'onore di presiedere la giuria del Festival di Cannes 2024. Accanto a lei Omar Sy, Eva Green, l'attrice americana Lily Gladstone, l'attore italiano Pierfrancesco Favino, il regista giapponese Kore-Eda Hirokazu, lo sceneggiatore turco Ebru Ceylan, la regista libanese Nadine Labaki e il regista spagnolo Juan Antonio Bayona.

Cannes, l'iraniano Rasoulof con le foto degli attori rimasti in Iran

Gli italiani

Per l'Italia è in gara solo “Parthenope” di Paolo Sorrentino. Ma il nostro cinema ha già portato a casa un riconoscimento: al Certain Regard, secondo concorso della selezione ufficiale, Roberto Minervini ha vinto come migliore regista per “I dannati” (il film sulla guerra di secessione americana, già in sala) ex aequo con On Becoming a Guinea Fowl di Rungano Nyoni.