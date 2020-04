L'inivito del cinema ad ampliare gli orizzonti, online i film del “Festival CinemAmbiente”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nel tempo della pandemia, del “tutti chiusi in casa” e soprattutto mentre lì fuori l’ambiente e l’ecosistema sembrano iniziare a riavviarsi verso un ciclo rigenerante, sparite macchine, gas inquinanti, chiuse fabbriche e industrie, il cinema aiuta ad aprire per un attimo le nostre finestre. Allargare gli orizzonti, andare al di là del tangibile è una medicina potente. Forse anche per questo, il successo dell’edizione online delsta riscuotendo un enorme successo. Si tratta di una rassegna online di film green promossa dal Ministero dell’Ambiente e dal Festival CinemAmbiente - Museo Nazionale del Cinema.I primi titoli proposti in streaming – L’elemento umano di Matthew Testa, La bugia verde di Werner Boote, Dusk chorus di Nika Šaravanja e Alessandro d’Emilia, Oceani, il mistero della plastica scomparsa di Vincent Perazio – in meno di due settimane hanno registrato 33.940 accessi unici, per una platea stimabile in oltre 40 mila spettatori.Grazie all’adesione all’iniziativa di altri registi e distributori che hanno messo a disposizione gratuitamente le loro opere, la rassegna prosegue nelle prossime settimane con una seconda tranche di otto film, diffusi con le modalità dei precedenti. Ogni tre giorni sarà proposto un nuovo titolo, visibile gratuitamente sul sito di CinemAmbiente (www.cinemambiente.it), selezionato tra lunghi e mediometraggi che hanno riscosso particolare successo nelle ultime edizioni del Festival e che hanno approfondito i temi al centro del dibattito ecologista: i cambiamenti climatici, l’antropizzazione, la globalizzazione, l’ecosostenibilità, i nuovi, possibili modelli di sviluppo. La diffusione in streaming dei film sarà accompagnata da videomessaggi dei registi o da videointerventi di esperti, che offriranno spunto per ulteriori approfondimenti.Fino al 20 aprile è possibile seguiredi Mario Brenta e Karine de Villers con la voce narrante di Marco Paolini. «Uno sguardo sulla realtà così come appare oggi nella strade e nelle città in quanto immagine della crisi e del declino della società occidentale nell’era della globalizzazione» afferma la nota degli organizzatori. «Tra ricchezza e povertà, tra omologazione e perdita d’identità, tra realtà e illusione, nient’altro che una grande favola, un inganno, una menzogna collettiva di cui la rappresentazione della vita quotidiana diventa l’inquietante metafora. Inquietante come il sorriso del Gatto di Alice nel paese delle meraviglie, il quale, alla richiesta di aiuto della bambina per trovare la strada che la conduca fuori dal bosco, risponde con il suo caratteristico ghigno: “Tutto dipende da dove vuoi andare”».Dal 21 al 23 sarà la volta difilm in coproduzione Francia/Spagna di Cosima Dannoritzer. Lasciate da parte per un momento l’acqua, il petrolio, i metalli delle terre rare. C’è una nuova fonte naturale desiderata da tutti: il tempo. Il film propone una indagine attraverso numerosi paesi con interviste a intellettuali ed esperti per riflettere sul valore del tempo e rivelare quanto la sua monetizzazione, da parte di un sistema economico ormai predominante, influisca sulla vita quotidiana. «Dover stampare la propria carta d’imbarco - si legge nella presentazione - fare il check-in del proprio bagaglio, montare un mobile o avere a che fare con una cassa automatica… ci siamo mai chiesti quanto risparmia così un’azienda in termini di denaro e di tempo? E soprattutto, quali possibilità abbiamo per rivendicare il controllo nelle nostre vite lavorative e personali di questa risorsa preziosissima, ma forse irrimediabilmente esaurita?».La rassegna di CinemAmbiente continua fino ad oltre la metà di maggio con numerosi titoli. Dal 24 al 27 aprile “L’ultimo maiale (The Last Pig)” di Allison Argo (USA 2017); 28-30 aprile, “Unlearning” di Lucio Basadonne e Anna Polito (Italia 2014); 1-3 maggio “The Climate Limbo” film di Francesco Ferri e Paolo Caselli (Italia 2019); 4-6 maggio “Con i piedi per terra” di Andrea Pierdicca; 7-9 maggio “La lunga strada gialla” di Antonio Oliviero e Christian Carmosino; 10-12 maggio “Un fragile equilibrio (A Delicate Balance)” di Guillermo García López (Spagna 2016); 13-15 maggio “Attivista (Aktivisti)” di Petteri Saario (Finlandia 2017); 16-18 maggio “Breakpoint. Una contro-storia del progresso” di Jean-Robert Viallet (Francia 2018).