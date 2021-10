Festa del Cinema, svelate le 6 nomination del Premio Sorriso Diverso Roma Award. Madrina la top model Jade Lagardére

Lunedì 18 Ottobre 2021, 14:14

Alla Festa del Cinema di Roma torna l'atteso appuntamento con il premio Sorriso Diverso Roma Award, riconoscimento giunto quest'anno alla sua 11esima edizione e concesso al migliore film italiano e straniero capace di raccontare nell’ambito del sociale le diversità e le fragilità delle persone e dei luoghi. Madrina e ospite speciale dell'evento di premiazione sarà la top model Jade Lagardé.

Premo Sorriso Diverso Roma: le nomination

Sei i film in nomination, annunciati da Diego Righini e Paola Tassone, rispettivamente Presidente e Direttore Artistico del Premio, in accordo con il Direttore Artistico della Festa del Cinema Antonio Monda e con la giuria presieduta da Catello Masullo e formata da Paola Dei, Franco Mariotti, Massimo Nardin, Rossella Pozza, Armando Lostaglio e Ira Fronten.

A contendersi il titolo di "Miglior Film Italiano" saranno L’Arminuta di Giuseppe Bonito, Caterina Caselli - Una vita, cento vite di Renato De Maria e Il Legionario di Hleb Papou (sezione speciale Alice nella Città), mentre a sfidarsi per il titolo di "Miglior Film Straniero" saranno Farha di Darin J. Sallam, Passing di Rebecca Hall e Libertad di Clara Roquet.

I vincitori 2021 saranno resi noti venerdì 22 ottobre, alle ore 18.00, presso lo Spazio Regione Lazio, in collaborazione con Roma Lazio Film Commission, nel corso della VII Giornata della Critica Sociale. Madrina dell'evento, promosso da Università Cerca Lavoro, sarà la top model Jade Lagardére, ospite d'eccezione grazie al consulente delle star Antonio Bardini. Jade è anche presente alla Festa del Cinema con il suo thriller in versione fumetto Amber Blake, disegnato da Dan Brown: una ferma denuncia alla piaga della tratta degli immigrati, tema in questi giorni affrontato dall’UE dopo l'Afghanistan e la decisione della Polonia sul muro anti vie dell’immigrazione.

