Con il film di Paolo Zucca “L'uomo che comprò la luna” da martedì 23 ottobre la Festa del Cinema torna al Gemelli

Si comincia domani martedì 23 ottobre alle 16 con la commedia

L'uomo che comprò la luna

di Paolo Zucca con Francesco Pannofino, che sarà presente alla proiezione del film. La sala cinematografica MediCinema Gemelli presso la Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli Irccs apre le porte per il secondo anno consecutivo alla Festa del Cinema di Roma con due film del programma ufficiale riservati ai pazienti e familiari delle persone ricoverate, nonché ai medici e agli operatori sanitari del Gemelli. Giovedì 25 ottobre sempre alle 16 sarà proiettato il film musicale

Il flauto magico di Piazza Vittorio

di Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu. Prosegue così la collaborazione che l'edizione 2017 della Festa del Cinema ha avviato con il Gemelli. Quest'anno, a sostegno dell'attività terapeutica del cinema, MediCinema Italia Onlus annuncia una importante testimonianza da parte di Chiara Francini, ambasciatrice della onlus: «Credo fortemente che la magia del cinema possa dare sostegno e distrazione alla sofferenza che i pazienti devono affrontare nel corso delle loro malattie», ha detto l'attrice scrittrice.



Da due anni esiste una vera sala cinema all'interno del Policlinico Gemelli, entrata a regime a settembre 2016 con un programma bisettimanale dedicato al sollievo dei pazienti, il martedì per tutti i ricoverati e il giovedì per i degenti dei reparti pediatrici. La programmazione di film in contemporanea a quella delle «normali» sale cittadine - grazie alla collaborazione con tutte le aziende di produzione e distribuzione cinematografica - è rivolta ai malati e ai loro familiari e accompagnatori: uno strumento che accompagna le terapie tradizionali e si propone di offrire ai degenti un «effetto pausa», ottenendo una sensazione di normalità, implementando il protocollo di umanizzazione della struttura ospedaliera.

