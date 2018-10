Al via la Festa del Cinema di Roma con il red carpet inaugurale

Ultimo aggiornamento: 20:31

Ancora più della proiezione del primo film del mattino, a dare il via alla Festa del Cinema di Roma è il red carpet inaugurale, che apre la vita mondana del festival. “Bad Times at the El Royale” è la pellicola di Drew Goddard protagonista del primo tappeto rosso, con il regista in completo doppiopetto grigio insieme all'attrice Cailee Spaeny, in tulle verde.Sono state tantissime le star che hanno partecipato alla proiezioe serale, tra cui l'attrice Sara Ricci, il regista e sceneggiatore – nonché firma del Messaggero – Enrico Vanzina, con l'immancabile maglietta dei Metallica l'assessore al bilancio del Comune di Roma Gianni Lemmetti. La produttrice Marina Cicogna, con uno staordinario completo fantasia anticipa i premi Oscar Francesca Lo Schiavo e Dante Ferretti e l'attrice Eliana Miglio.Grande attesa per Elena Sofia Ricci in un lunghissimo vestito nero, insieme al marito Stefano Mainetti, le attrici Antonella Salvucci in pailettes blu, Simona Borioni in rosso e Chiara Francini. In camicia Monica Guerritore, mentre a chiudere la sfilata di star il presidente Aurelio de Laurentiis, che si è concesso a una digressione calcistica: «Sarebbe bello avere l'Ibra dell'epoca. Ma secondo me un paio di anni può ancora giocare – dove? - Questo deve deciderlo lui». "Last but not least", la sindaca Virginia Raggi in tailleur nero, accompagnata dal presidente della Fondazione Musica per Roma Aurelio Regina.