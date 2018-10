Festa del Cinema di Roma, un party per i 15 anni delle Winx, le fatine "Made in Italy" che hanno conquistato il Mondo

Un'ondata di colore ed allegria, che ha coinvolto le decine di piccoli in un magico red carpet danzato. Alice nella Città celebra i 15 anni delle Winx, le fate ideate da Iginio Straffi nel 2004, divenute un'icona mondiale grazie a una diffusione capillare per tutto il globo terracqueo. All'interno del Cinema Hall, la struttura all'angolo con via Flaminia, un party dedicato alle sei fatine Bloom, Stella, Flora, Aisha, Musa e Tecna con l'anteprima mondiale di un episodio dell'ottava stagione del cartone animato. Ancora oggi, le loro storie continuano a insegnare alle più piccole valori come generosità, amicizia e sacrificio. Decine i bambini che sono stati letteralmente rapiti dalle fatine, che hanno coinvolto i propri genitori nella sfilata sul red carpet all'Auditorium Parco della Musica, come le vere star internazionali, che hanno scattato foto e ballato insieme alle fatine, ammirandole con i lucciconi negli occhi.



