Rimini festeggia l'anniversario di Fellini con “Prova d'orchestra” al Fulgor

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mostre, proiezioni, incontri, acquisizioni di documenti per prepararsi al 2020 e all’appuntamento con il centenario della nascita di Federico Fellini. Domenica 20 gennaio ricorre il 99mo compleanno e il genio riminese sarà ricordato nel “suo” cinema Fulgor con la proiezione di “Prova d’orchestra”, il primo di un calendario di eventi che proseguiranno nei prossimi mesi come una “marcia di avvicinamento” verso le celebrazioni del 2020. «Ci prepariamo all’anniversario più importante - commenta il sindaco Andrea Gnassi - con eventi, iniziative, spettacoli, mostre dedicati alla figura di un artista che non solo vogliamo ricordare, ma su cui abbiamo impostato un progetto di trasformazione urbana e valorizzazione culturale. Il 2020 dovrà essere l’anno del Museo Federico Fellini, un luogo di cinema e spazio di creatività unico nel suo genere. L’anno in corso vedrà sia l’avvio degli interventi per il Museo che l’anteprima nazionale di eventi e mostre che poi troveranno spazio permanente a Rimini».