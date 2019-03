Arrestata Felicity Huffman, star di Casalinghe Disperate. «Pagò 15.000 dollari per la figlia al college»

Felicity Huffman è tra le 50 persone incriminate nell'inchiesta sui casi di corruzione di insegnanti e funzionari per l'ammissione di studenti ad alcune delle più prestigiose università americane. L'indagine, tra test truccati e mazzette, ha acceso i riflettori sui college di Georgetown, Yale, Stanford. E ancora, nel mirino la University of Texas, la University of Southern California e UCLA. Per il procuratore di Boston, Andrew Lelling, si tratta del sistema più complesso mai allestito per condizionare l'iter di ammissione. Tra le 50 persone coinvolte, 33 sono genitori, appartenenti alle fasce più alte della popolazione. L'indagine però non è ancora conclusa e la platea potrebbe allargarsi. Il nome più noto è quello di Felicity Huffman, una delle casalinghe disperate del piccolo schermo. Nelle maglie della giustizia è finita anche un'altra attrice, Lori Loughlin, che in America ha raggiunto fama e successo per la partecipazione alla sit-com Full House, che in Italia è stata trasmessa con il titolo "Gli amici di papà".

