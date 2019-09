Federico Palmieri, chi era l'attore morto suicida a Roma: amava gli animali e si occupava dei balbuzienti

La sua ultima parte è stata in "Ride" di Valerio Mastandrea. Federico Palmieri è stato trovato impiccato nel cortile interno del condominio dove viveva a via Michele di Lando, in zona piazza Bologna a Roma, lo scorso giovedì 5 settembre. Attore, regista e autore, viveva con la madre nel condominio dove è stato trovato morto, insieme al suo amato cane Rocco. Al momento del suicidio la madre si trovava fuori città.

Federico Palmieri morto: l'attore suicida a Roma in un condominio di piazza Bologna



Animalista convinto, Federico Palmieri aveva fondato anche il "", per aiutare attraverso la recitazione chi soffre di questo disturbo del linguaggio. In qualità di attore ha preso parte a numerosi film di produzioni indipendenti come "In Nomine Satan" (2012) di Emanuele Cerman. Federico Palmieri ha recitato anche in "Hope Lost" (2015) di David Petrucci, insieme ad attori del calibro di Michael Madsen e Danny Trejo.

Federico Palmieri aveva ottenuto nel 2017 il premio miglior corto al Milano Film Festival (2017) e il Premio miglior attore al BucharestShortCut Cinefest (2018) con il cortometraggio "Anna e Marco", presentato nel 2018 anche al Pigneto Film Festival.



