Sarà presentato a Roma, alla Casa del Cinema, il 28 gennaio, Il libro dei sogni di Federico Fellini, capolavoro d’arte dell’illustrazione, un vero e proprio catalogo, un omaggio alle donne che hanno costellato la cinematografia del grande regista, un ‘archivio generalè della vita di Fellini, tra amori e idiosincrasie di un mestiere che coincideva, per il maestro, con la vita stessa. In questa prospettiva, l’edizione del ‘Libro dei sognì si affianca, nella celebrazione del centenario della nascita di Federico Fellini, al progetto di restauro dell’opera omnia, portato avanti dalle cineteche italiane, in collaborazione con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Cinecittà Luce. © RIPRODUZIONE RISERVATA