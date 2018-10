Fellini scrittore e sceneggiatore appuntamenti alla Cineteca di Rimini

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sulla strada verso il 2020, quando Rimini celebrerà con l’inaugurazione del Museo Fellini i cento anni dalla nascita del Maestro del cinema italiano, si apre il 4 ottobre, a 25 anni dalla sua morte, il programma di eventi che il Comune e la Cineteca hanno organizzato per ricordare e celebrare Federico Fellini.Un percorso già iniziato con l’inaugurazione del Cinema “Fulgor” e con la rassegna “I film che ho visto”, fatta per ricordare tutti quei capolavori che hanno formato l’immaginario poetico felliniano. Il 4 ottobre, presso la Cineteca del Comune inizierà la prima parte della rassegna “I film che ho scritto”, 15 film che raccontano il Fellini scrittore per il cinema. Dagli esordi, non accreditati, come creatore di “gag” nei film interpretati da Macario per la regia di Mario Mattoli fino alla collaborazione con Aldo Fabrizi, che produrrà alcuni dei maggiori successi dei primi anni ‘40. Pellicole come “Avanti c’è posto”, “Campo dè fiori”, “L’ultima carrozzella”. La rassegna poi si occuperà del Fellini sceneggiatore maturo e del suo rapporto con i grandi maestri del nostro cinema. Uno su tutti, Roberto Rossellini, con il quale Fellini collabora per alcuni capolavori della storia del cinema mondiale, tra i quali “Roma città aperta” e “Paisà”. Oltre alla rassegna, per il terzo anno consecutivo, sarà organizzato un convegno per approfondire e studiare le tematiche felliniane.