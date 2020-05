Fase 2, il cinema contro il dpcm sulle riaperture. L'Anec: misure irricevibili

«Le misure in queste condizioni le misure per le sale cinematografiche sono irricevibili. Prefigurano un'insostenibilità economica e operativa che può minare il riavvio del settore». È il pesante commento dell'Anec all'allegato protocollo al Dpcm sulle riaperture.

Come Anec, spiega all'ANSA il presidente dell'Associazione Nazionale Esercenti Cinema Mario Lorini, «chiederemo urgentissimamente un confronto per opportune e necessarie revisioni. Abbiamo accettato la data per la ripartenza posta al 15 giugno», ma rispetto alle soluzioni per altre categorie, quelle che ci riguardano ci risultano inspiegabilmente penalizzanti e costituiscono anche un problema di immagine oltre che economico per il comparto».

