Morto Paolo Paoloni, il Megadirettore Galattico di Fantozzi

Chi non lo ricorda con il suo sorriso beffardo, crudele con i dipendenti come pochi sapevano essere: «Fantocci... Bombacci... Fantozzi!». Lui che è passato alla storia cinematografica come il “Duca Conte Maria Rita Vittorio Balabam”, più semplicemente il “Megadirettore Galattico”, il personaggio immaginario della saga letteraria e cinematografica di Fantozzi.

Paolo Paoloni è morto oggi all'età di 90 anni ma rimarrà per sempre nella storia della commedia italiana, proprio come il suo Fantozzi. Originario di Ancona ma nato in Svizzera venne scoperto da Luciano Salce, con il quale recitò in numerose pellicole a partire dal 1968. La popolarità la raggiunge interpretando il Megadirettore Galattico, macchietta portata agli eccessi del capo di un'azienda, la Balabam. Talmente inarrivabile tanto era il suo potere in ditta, da essere quasi una figura mitologica.

La sua carriera cinematografica non finisce però con Fantozzi. Ha interpretato in particolar modo commedie, ma ha anche partecipato a film dell'orrore come Cannibal Holocaust, La casa nel tempo e Fairytale.

Molto attivo anche in televisione, ha fatto parte del cast della serie Nebbia in Val Padana, del 2000, in cui interpretava il maggiordomo della villa di Cochi & Renato. In tempi recenti lo si era visto anche in Don Matteo, un episodio nel 2006 ed uno nel 2011.



