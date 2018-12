Fantastichini, Ozpetek: «Perdo un fratello». Commosso Favino: «Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita»

LEGGI ANCHE

«La mia mina vagante se n'è andata. L'ho amato lo amo lo amerò sempre. Il cinema ha perso un grande attore .. Io ho perso tante cose un amico..un fratello..». Questo, su Twitter, il commosso addio del regista, scomparso oggi a 63 anni.Diretto dal regista, nel 2007 Fantastichini aveva recitato in 'Saturno Contro'. Ozpetek lo aveva diretto ancora nel 2010 in 'Mine vagantì, film grazie al quale l'attore aveva vinto il David di Donatello come miglior attore non protagonista., anche lui protagonista con Fantastichini nel film di Ozpetek “Saturno contro”. «Volerti bene è stata la cosa più facile della mia vita. Come se fossi un fratello, come se fossi una famiglia...», ha scritto l'attore romano su Instagram.