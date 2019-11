Ultimo aggiornamento: 10:58

La "Famiglia Addams", con le voci di Lorendana Berté, Raoul Bova & co, è sempre in testa al box office e totalizza in 4 giorni la bella cifra di 3.543.888 euro. Ma il cartoon americano è seguito da un film made in Italy: "Il giorno più bello del mondo", favola di e con Alressandro Siani, che al primo week end in sala sfiora i 3 milioni (2.925.240). Terza posizione per "Maleficent 2", arrivato a 10.570.597. "Joker", il travolgente nori con un Joaquin Phoenix da Oscar, è quarto in classifica con il totale-record di 27.036.523. In quinta posizione troviamo un film italiano, appena uscito: l'horror di Donato Carrisi "L'uomo del Labirinto" (1.251.975), seguito da "Doctor Sleep" (1.118.764), il nuovo "Terminator" (898.105), "Downtown Abbey" (2.369.067), un altro film italiano: "Tutto il mio folle amore" (1.822.996). Chiude la top ten "Scary Stories to tell in the Dark" con 566.504.