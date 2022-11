Roma, Ocean Film Festival torna il 17 novembre e mette in scena i migliori film dedicati al mare

Domani, 17 novembre, l'Ocean Film Festival arriva a Roma. Festival internazionale dedicato al mare, la rassegna cinematografica presenta una selezione dei migliori film provenienti dall'omonimo festival australiano. «Ormai giunto alla sesta edizione», ha spiegato a Il Messaggero Alessandra Raggio direttrice di Ocean Film Festival Italia, «la rassegna debutta con la world premiere del documentario Broken Breath, pellicola sull'apneista Mike Maric, primo film italiano tra i finalisti dell'Ocean Film Festival World Tour».

I film in programma, tra i quali ricordiamo I Am Ocean, Eyre & Sea, Mar e Tiger (Shark) King, raccontano le meraviglie e i misteri del "grande blu" attraverso storie di esplorazione e di avventura in ambienti remoti e selvaggi.

Ambienti che mai come oggi, hanno estremo bisogno di protezione e salvaguardia dalle minacce legate ai cambiamenti climatici così come all'inquinamento determinato dalle materie plastiche che sta sconvolgendo l'intero ecosistema marino.

«L'Ocean Film Festival Australia - ha spiegato Raggio - nasce nel 2014 con l'intento di promuovere l'esplorazione, la conoscenza, la tutela e il rispetto del mondo degli oceani». Oltre all'Australia, la rassegna è presente in altri cinque Paesi: Belgio, Nuova Zelanda, Inghilterra, Stati Uniti e appunto, Italia. L'appuntamento è per domani alle 20.00 presso le sale del The Space Cinema Moderno.

