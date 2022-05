Eurovision 2022, Kalush Orchestra per l'Ucraina: «Restiamo uniti e la guerra finirà presto»

Mercoledì 4 Maggio 2022, 13:30

Sono tra i favoriti all'Eurovision Song Festival 2022 con il brano Stefania, sicuramente perché la vittoria degli ucraini Kalush Orchestra sarebbe un segnale politico e non solo musicale. Di sicuro, l'interesse della band è quello di portare la propria musica sul palco di Torino, sensibilizzando nello stesso tempo sul conflitto in corso in patria. «La canzone è dedicata a mia madre, Stefania è il suo nome. - dice il frontman Oleh Psjuk - Dopo l’inizio della guerra, questa canzone ha significato molto per tante persone. In parecchi hanno interpretato il brano come se parlasse della patria, dell’Ucraina come una madre. E molti sentono la mancanza delle loro madri. È il motivo per cui la canzone è nel cuore di tanti ucraini e speriamo che anche gli europei arrivino ad amarlo».

