«Voglio girare “” di Fellini (uno dei progetti, insieme al “Viaggio di G. Mastorna” lasciato incompiuto dal maestro del cinema). E' la prima volta che lo dico, ma è vero. Ci vuole il coraggio di buttarsi nel vuoto e sperare che vada a finire bene». Lo rivela Eugenio Cappuccio, che porta al Lido per Venezia Classici un documentario sul regista de La dolce vita,che dovrebbe andare in onda sulla Rai a gennaio in occasione delle celebrazioni per il centenario della nascita del cineasta.Cappuccio racconta episodi sconosciuti del cinema, della vita e della poetica di Fellini, attingendo anche alla fortuna di essere stato a contatto con il regista riminese. Ha conosciuto Fellini da adolescente a Rimini e successivamente, dopo aver studiato al Centro Sperimentale di Cinematografia, ha collaborato sul set di Ginger e Fred. Il documentario scava nel ricchissimo repertorio televisivo della Rai ed è arricchito da varie testimonianze di amici e collaboratori di Fellini, da Milo Manara a Sergio Rubini. «Non volevo assolutamente fare un giga coccodrillo di Fellini. Lui è come una supernova, se ti avvicini troppo, evapori - aggiunge Cappuccio -. Così ho messo in atto la lezione che ho appreso da lui, raccontare la vita».