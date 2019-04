Elina Bystritskaya, morta a Mosca la star russa del kolossal epico “Il placido Don”

E' morta a Mosca a 91 anni l'attrice russa Elina Bystritskaya, star del kolossal epico «Il placido Don», tra i più celebri film della stagione cinematografica dell'era sovietica. Nata il 4 aprile 1928 a Kiev, Bystritskaya studiò recitazione all'Accademia della capitale ucraina, dove poi iniziò la sua carriera come attrice teatrale, che è sempre rimasto il suo grande amore. Bystritskaya divenne famosa in Unione Sovietica con il ruolo di un'avvenente medico nel film «Quando l'amore è fiamma» (1955) del regista Fridrikh Ermler, che le fece guadagnare il titolo di «migliore attrice sovietica» dell'anno. Dopo quel primo successo, l'attrice fu scelta personalmente dallo scrittore russo Mikhail Sholokhov, premio Nobel per la letteratura, per il ruolo di Aksinya nella trasposizione cinematografica del suo capolavoro, «Il placido Don», girato nel 1957 dal regista Aleksandr Gerasimov. L'epopea dei cosacchi del Don durante la rivoluzione russa e la guerra civile è narrata attraverso le vicende di Grigorij Mèlekhov (interpretato da Pyotr Glebov), cosacco chiamato sotto le armi nel corso della prima guerra mondiale sul fronte russo-tedesco, che si invaghisce di Aksinya, donna implacabile e infedele. Dal 1958 tornò a dedicarsi completamente al teatro, facendo parte delle compagnie stabili più importanti dell'Urss e dedicandosi saltuariamente al cinema.

