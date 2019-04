Elia Pietschmann, chi era l'attore morto a 29 anni in un incidente

Elia Pietschmann, 29 anni, nato a Viareggio (Lucca), era un pisano d'adozione. Da qualche anno l'attore si era trasferito a Roma. Tra i suoi lavori si ricordano le partecipazioni nelle serie tv I delitti del Barlume. Al cinema è apparso in tre film: Freaks (2019) per la regia di Mainetti, Natale a Londra (2016) per la regia di De Biasi e The Tuscany Wedding (2015) per la regia di Nijenhuis. Queste le partcipazioni a serie tv: Pezzi Unici (2018), Blood&Treasure (2018), I delitti del Bar Lume (2017), È arrivata la felicità (2015).

Morto Elia Pietschmann de I delitti del Barlume: incidente in moto in Sardegna

© RIPRODUZIONE RISERVATA