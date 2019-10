Festa di Roma, arrivati nella CapitaleEdward Norton e Ron Howard

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono statiedad inaugurare, questa mattina, all’aeroporto di Fiumicino, la serie di arrivi delle star più attese alla 14ma edizione della Festa di Roma, al via oggi all’Auditorium Parco della Musica. Entrambi sono sbarcati poco prima delle 12.30 con un volo di linea Alitalia proveniente da Los Angeles. Il tre volte candidato all’Oscar Edward Norton, cappellino e camicia a scacchi, è il regista e protagonista oggi del film d’apertura, Motherless Brooklyn - I segreti di una città, il noir interpretato, oltre che dallo stesso Norton, da Bruce Willis, Alec Baldwin e Willem Dafoe.Sarà nelle sale italiane dal 7 novembre. È alla sua seconda regia dopo Tentazioni d’amore del 2000. Norton, 50 anni, indimenticabile protagonista di Fight club ed altre pellicole di successo, è atteso alla Festa del cinema anche, domani pomeriggio, da un «Incontro ravvicinato» con il pubblico, moderato da Antonio Monda. Per il regista, attore e produttore di fama mondiale, Premio Oscar per A Beatiful mind ed autore di Apollo 13, Rush, Cocoon, Ron Howard, sorridente, cappellino blu e felpa grigia, disponibile per i selfie con molti passeggeri ed operatori aeroportuali che lo hanno riconosciuto, arrivato con il produttore Nigel l’appuntamento capitolino sarà l’occasione, domani, per presentare e svelare i retroscena del suo documentario Pavarotti dedicato, con filmati inediti e rare interviste, ad un’altra icona della musica mondiale, dopo il precedente lavoro sui Beatles. Anche l’ex protagonista di Happy days sarà l’atteso protagonista di un Incontro ravvicinato il 19 ottobre, alle 15.30, alla Sala Sinopoli.