"Dreaming Murakami", il film oggi in streaming gratuito

«Quando la traduttrice danese Mette Holm - fa sapere Einaudi dal suo account Facebook - iniziò a lavorare ad "Ascolta la canzone del vento", non poteva sapere quanto i mondi fantastici creati da Haruki Murakami avrebbero plasmato il suo immaginario, fino a varcare il confine della sua realtà di tutti i giorni. "Dreaming Murakami" di Nitesh Anjaan è un film sulla forza della scrittura dell'autore di Kyoto e un omaggio al mestiere del traduttore, che crea ponti tra culture diverse e vite lontane».Dreaming Murakami sarà in streaming gratuito dalle 19.00 di oggi fino alle 19.00 di lunedì 21 qui Il prossimo 29 gennaio, informa Einaudi, uscirà la seconda parte dell'ultimo romanzo "L'assassinio del commendatore". Per ingannare l'attesa, questo film è l'ideale.