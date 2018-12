La scomparsa di Donald Moffat celebre l'interpretazione in “La cosa”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’attore britannico naturalizzato statunitense Donald Moffat, versatile caratterista di tanti film e telefilm, star del cult movie dell’horror “La cosa”, è morto ieri in una casa di riposo nella cittadina di Sleepy Hollow, nello Stato di New York. Avrebbe compiuto 88 anni il prossimo 26 dicembre. L’annuncio della scomparsa, causata dalle complicazioni di un recente ictus, è stato dato dalla figlia Lynn. Nato a Plymouth, nel sud-ovest dell’Inghilterra, Donald Moffat si diplomò alla Royal Academy of Dramatic Art di Londra e iniziò la carriera di attore teatrale debuttando all’Old Vic Theatre della capitale britannica.Trasferitosi a New York nel 1963, si affermò a Broadway recitando con successo in “L’anitra selvatica” di Henrik Ibsen e “Ciascuno a suo modo” di Luigi Pirandello. Accanto a un’intensa attività teatrale ha recitato in una trentina di pellicole e in un’ottantina di telefilm. Al cinema Moffat fu consacrato, dopo quasi un ventennio di apparizioni, con “La cosa” (1982) di John Carpenter, nel quale interpretava Garry, uno dei membri della spedizione antartica che viene attaccata da un misterioso alieno mutaforma emerso dal ghiaccio. Altro ruolo di spicco è stato quello del corrotto presidente degli Stati Uniti in “Sotto il segno del pericolo” (1994) diretto da Phillip Noyce.