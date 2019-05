Dolor y Gloria, il nuovo film di Pedro Almodóvar, presentato in concorso alla 72° edizione del Festival di Cannes ed uscito in contemporanea nelle sale italiane il 17 maggio, ha incassato 1.125.000 euro nei primi tre giorni di programmazione, risultando come la miglior apertura di sempre per un film di Almodóvar in Italia. Distribuito in Italia da Warner Bros. Pictures, il film, che sta ricevendo consensi unanimi da critica e pubblico, fa registrare questo record nonostante un opening weekend di soli tre giorni (il film è uscito nelle sale di venerdì, non beneficiando dunque della consueta uscita in sala al giovedì). © RIPRODUZIONE RISERVATA