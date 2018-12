De Sica si addormenta in treno e Boldi condivide sui social la foto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il lungo viaggio promozionale di "Amici come prima" mette in difficoltà anche i più forti. E dunque, durante il viaggio, meglio approfittare delle comode poltrone del treno per riposarsi un po'.schiaccia un pisolino ma quando il tuo compagno di viaggio èpuoi stare sicuro: la pennichella non passa inosservata. Sul profilo dell'attore di Luino, infatti, è apparso il selfie che immortala il collega romano mentre dorme. La foto è piaciuta a migliaia di fan, proprio come il loro ultimo film. Il ritorno della coppia che portò al successo i «cinepanettoni», Massimo Boldi e Christian De Sica (anche regista) sta avendo successo al botteghino "Amici come Prima" che rivisita il modello della commedia degli equivoci con De Sica in panni femminili come in «Tootsie» o «Mrs Doubtfire».