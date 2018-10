Dalle terrazze alle ville, da Huppert a Scorsese: ecco dove sono i party della Festa di Roma

Dal decimo anniversario del gala dinner Telethon al party in stile Beatles tanti gli eventi per la tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma che comincia stasera per concludersi il 28 ottobre. La Terrazza Caffarelli, in cima al Campidoglio, con la sua straordinaria vista su Roma, ospita il party di apertura realizzato da Vanity Fair.



Venerdì 19, Villa Miani, storica dimora neoclassica, accoglierà il Gala Dinner Telethon per la ricerca sulle malattie genetiche, organizzato da Fondazione Telethon con direzione organizzativa di Tiziana Rocca e che festeggia (con un bel ricordo di Fabrizio Frizzi) e ospite speciale Bianca Atzei il decimo anniversario.



Due grandi eventi saranno dedicati ai due Premi alla Carriera della Festa del Cinema 2018, entrambi protagonisti di Incontri Ravvicinati con il pubblico: sabato 20 ottobre, Palazzo Farnese, sede dell'Ambasciata di Francia, farà da cornice a una speciale serata dedicata alla straordinaria interprete parigina Isabelle Huppert; lunedì 22, presso Villa Medici, gioiello della Roma Rinascimentale, situato in uno dei punti più panoramici della città, la Festa celebrerà uno dei cineasti più amati di sempre, Martin Scorsese, con la preziosa collaborazione di Vanity Fair e Campari e il gentile supporto di Moet & Chandon.



Il giorno dopo, Villa Taverna, residenza dell'Ambasciatore degli Stati Uniti, accoglierà un'altra straordinaria protagonista del cinema mondiale, Sigourney Weaver, che incontrerà gli spettatori all'Auditorium il 24 ottobre. Solo per una sera i Beatles e la loro travolgente musica tornano a vivere presso lo storico palazzo WEGIL in occasione di

Abbey Road. The Party

. La festa privata si svolgerà il 24 ottobre ed è organizzata da JTI, partner ufficiale della Festa del Cinema di Roma. Ad animare la serata The Beatbox e Nicola Casalino direttore artistico e dj di Cool Britannia.



Giovedì 25, presso Villa Wolkonsky, residenza ufficiale dell'ambasciatore britannico, si terrà una serata dedicata al genio dell'artista Peter Sellers con un cocktail e la proiezione del film

Il dottor Stranamore

. Sabato 27 ottobre, la Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea ospiterà una Charity Dinner, nata per iniziativa di Désirée Colapietro Petrini, per sostenere il reparto di pediatria d'urgenza del Policlinico Umberto I e la Casa di Timmi nella zona metropolitana di Milano.



L'hotel Sina Bernini Bristol ha ospitato ieri l'evento di apertura di Alice nella città e Every child is my child, presenti tanti attori da Riondino a Vinicio Marchioni e per tutta la durata del festival sarà location di eventi tra cui la festa per i 60 anni di Viggo Mortensen.

