Dalle serie cult all'animazione, il cinema si mette in “mostra” al MAXXI

Al via sabato 26 gennaio la VI edizione di Cinema al MAXXI la manifestazione che porta la settima arte in uno dei più importanti luoghi dedicati alle espressioni del contemporaneo. La rassegna si svolgerà fino al 14 aprile nell'ambito di CityFest, il programma di eventi culturali della Fondazione Cinema per Roma guidata da Laura Delli Colli, direttore generale Francesca Via, prodotta con il MAXXI, Museo nazionale delle arti del XXI secolo presieduto da Giovanna Melandri, e Alice nella città diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli.



Il programma della VI edizione è a cura di Mario Sesti. Cinema al MAXXI si è consolidato negli anni come uno dei più importanti e attesi appuntamenti del panorama culturale della capitale, facendo registrare uno straordinario interesse da parte del pubblico.



L'edizione 2019 di Cinema al MAXXI si apre con una significativa novità, presentando in anteprima il primo episodio di The Passage, nuova serie televisiva targata Fox. Tornerà, per il secondo anno consecutivo, Extra Doc Festival, un vero e proprio concorso di documentari italiani editi e inediti a cui si affiancherà un percorso educational con ExtraSchool.doc.



Arricchiscono il programma le sezioni Extra Speciale, Extra Incontri e Alice Family. Tre specifiche sezioni saranno inoltre dedicate alle mostre in corso al Museo: Low Form, sul rapporto fra arte e intelligenza artificiale, La strada, come luogo di creatività, di sfide e di battaglie civili, e Cinema e fotografia, in relazione alla personale dedicata a Paolo Pellegrin.



Tra le sezioni, un concorso di dieci documentari italiani selezionati tra anteprime mondiali e opere che si sono messe in luce nei principali festival. Dopo il successo della prima edizione, torna anche nel 2019 Extra Doc Festival, il concorso che mappa e intercetta le migliori espressioni del cinema del reale. Cinque appuntamenti per dieci documentari italiani in gara. Le opere saranno giudicate da una giuria presieduta da Giovanna Melandri, presidente della Fondazione MAXXI, affiancata dal regista e sceneggiatore Mimmo Calopresti, dal giornalista Valerio Cappelli, dall'attrice Cristina Donadio, dal produttore Nicola Giuliano e dalla scrittrice Margaret Mazzantini.



Le opere di Extra Doc Festival saranno infatti messe a disposizione sulla piattaforma Scelte di classe, fornita da Alice nella città, corredate con schede di approfondimento. Le opere saranno infine riproposte a una platea più ampia di ragazzi all'interno di una minirassegna che avrà luogo nei prossimi mesi tra le scuole e le sale di prossimità.



Cinema al MAXXI si apre anche alla serialità televisiva, in anteprima due fra le serie più attese della stagione. In collaborazione con Fox Networks Group, la manifestazione debutta ufficialmente con il primo episodio di The Passage, la nuova serie prodotta da Ridley Scott, firmata da Elizabeth Heldens e tratta dall'omonima trilogia fanta-horror di Justin Cronin che sarà in prima visione assoluta da lunedì 28 gennaio su Fox (112, Sky) alle ore 21.



A febbraio, in anteprima nazionale, sarà la volta del primo episodio della seconda parte della nona stagione di The Walking Dead, la serie zombie più amata, da lunedì 11 febbraio alle ore 21 in onda su Fox. Tre sezioni, tre diverse proposte cinematografiche affiancano le mostre in corso al MAXXI.



In programma anche celebrazioni, omaggi, letture, conversazioni con grandi autori o artisti legati alle avventure del cinema e della visione, aperti al dialogo con i curatori del MAXXI e con il pubblico. La sezione ospiterà l'evento David di Donatello Legacy, omaggio a un grande autore italiano del passato, Elio Petri, realizzato in collaborazione con il premio cinematografico italiano più autorevole e importante.



Insieme a Cinecult, Cinema al MAXXI festeggerà i compleanni de L'attimo fuggente, ospite Carlo Valli, la voce italiana di Robin Williams, e Il mucchio selvaggio, rispettivamente a 30 e 50 anni dalla loro uscita nelle sale.



In occasione dell'anteprima in Italia di Mio fratello si chiama Robert ed è un idiota, il regista e sceneggiatore Philip Gröning, Premio speciale della giuria alla Mostra del cinema di Venezia per La moglie del poliziotto, presenterà il suo ultimo film, selezionato dal Festival di Berlino.



Negli altri appuntamenti, Valerio Mastandrea introdurrà il suo primo lungometraggio, Ride, assieme alla protagonista Chiara Martegiani, mentre il regista Gianni Zanasi e l'attrice Alba Rohrwacher dialogheranno con gli spettatori prima della proiezione del film Troppa grazia.



Per quattro domeniche, il programma di Alice Family, a cura di Alice nella città, diretta da Fabia Bettini e Gianluca Giannelli, punta alla scoperta dei classici moderni che esplorano generi e temi cari al pubblico di tutte le età.



Dal rapporto padre-figlio, declinato sia in chiave drammatica nel film presentato ad Alice città nel 2017, I racconti di Parvana, co-prodotto da Angelina Jolie e tratto dal bestseller di Deborah Ellis, sia in chiave brillante nel superbo e pluripremiato agli Oscar® Paper Moon - Luna di carta di Peter Bogdanovich, fino al toccante documentario Horse Boy, L'amore di un padre, dall'animazione più sorprendente del genio Henry Selick con James e la pesca magica gigante, regista dei capolavori di Tim Burton presente in veste di produttore, fino alla più recente trasposizione del celebre racconto di Jack London, Zanna Bianca, visivamente spettacolare e doppiato dal grande Toni Servillo. In occasione del Giorno della memoria ( 27 gennaio) e nell'ambito del Festival delle Scienze, Cinema al MAXXI realizza una speciale programmazione con il film Il figlio di Saul di László Nemes.

