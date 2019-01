Da Batistuta a Cate Blanchett: tutti i neo cinquantenni del 2019

Nel 1969, l'anno che per certi versi ha davvero cambiato tutto nella storia del mondo, dallo sbarco sulla Luna al festival di Woodstock, ha visto la luce anche un vero e proprio plotone di vip del mondo, che quest'anno quindi soffiano 50 candeline.



Il primo a varcare la soglia del mezzo secolo è l'immenso e amatissimo Michael Schumacher, che festeggia il 3 gennaio e dal 2013 - dopo l'incidente choc sugli sci - vive avvolto dall'amore di amici e familiari che ne tutelano la privacy nel modo più assoluto.



Ma sono tantissimi i campioni dello sport che fanno

50

nel 2019: da Gabriel Batistuta (1 febbraio) a Jury Chechi (18 ottobre), da Leonardo (5 settembre) ad Antonio Conte (31 luglio), da Fiona May (12 novembre) allo spericolato Felix Baumgartner (20 aprile), da Kristian Ghedina (20 novembre) alla regina delle nevi Stefania Belmondo (13 gennaio).



Sembra incredibile, ma nella truppa dei cinquantenni il 24 luglio entra - ma lo farà senza dubbio ballando, cantando e sfoggiando il fisico di una diciottenne - anche l'inossidabile Jennifer Lopez. Mezzo secolo anche per le bellissime Jennifer Aniston (11 febbraio), Renée Zellweger (25 aprile), Cate Blanchett (14 maggio) e la protagonista di Grey's Anatomy Ellen Pompeo (10 novembre).



Compleanno importante, ma addolcito dall'amore del marito Michael Douglas, anche per la meravigliosa Catherine Zeta-Jones (25 settembre). Tanti i sex symbol del cinema che affrontano la fine del decennio dei 40 anni: il 1 marzo ne compie 50 Javier Bardem, il 4 novembre Matthew McConaughey, il 13 novembre Gerard Butler, il 18 agosto Edward Norton. Per i fan di Beverly Hills 90210 compie mezzo secolo il 28 agosto anche l'eterno ragazzino Jason Priestley che nella famosa serie era Brandon.



Meno bello ma senza dubbio di talento anche il neocinquantenne Jack Black che festeggia il 28 agosto. Nel mondo cinema italiano affrontano le 50 candeline senza perdere in fascino e bravura Pierfrancesco Favino (24 agosto), Beppe Fiorello (12 marzo), Kim Rossi Stuart (31 ottobre), Roberto Farnesi (19 luglio) e Paolo Conticini (10 gennaio). Mezzo secolo anche per Paolo Kessisoglu (25 luglio) e Diego Bianchi (28 ottobre).



E mentre nel '69 si ballava e cantava a Woodstock e all'isola di Wight, mentre uscivano Abbey Road e Ummagumma, nascevano Marilyn Manson (5 gennaio), Ben Harper (28 ottobre), Dave Grohl batterista dei Nirvana e fondatore dei Foo Fighters (14 gennaio), Gwen Stefani (3 ottobre) e Jason Jay Kay, frontman dei Jamiroquai (30 dicembre).



Per la musica italiana festeggiano Irene Grandi (6 dicembre) e Mietta (12 novembre) e poi Giovanni Allevi (9 aprile), Frankie Hi NRG MC (18 luglio) e Roy Paci (16 settembre). Infine un ultimo compleanno significativo: il 28 dicembre festeggia 50 anni anche il padre di Linux, Linus Torvalds, che faceva i primi vagiti proprio contemporaneamente alla nascita di Arpanet, predecessore di Internet.

