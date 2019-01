© RIPRODUZIONE RISERVATA

Torna Sylvester Stallone e balza in testa alla top ten degli incassi: con 3.734.042 euro realizzati nel primo week end, "Creed II" domina i botteghini italiani. Al secondo posto il film per famiglie "Mia e il leone bianco", arrivato a 3.867.187. Lo segue "La favorita", in corsa per gli Oscar con il suo splendido terzetto di protagoniste (1.062.688). Quarto posto per "Glass", il thriller psicologico di Night M. Shyamalan (3.168.545), quinto per "Ricomincio da me" (862.882), sesto per la commedia made in Italy "Compromessi sposi" (643.773). E' in settima posizione, ma totalizza la cifra-monstre di 27.448.630, il campione dell'anno "Bohemian Rhapsody". La commedia italiana "Non ci resta che il crimine", all'ottava, è arrivata a 4.311.566. Il cartoon "Ralph Spacca Internet", nono nella top ten, è a 10.554.562. Decimo posto e 1.445.412 per un'altra commedia nazionale, "L'agenzia dei bugiardi".