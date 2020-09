Con Massimo Boldi, torna a Formia il Festival della Commedia italiana: in pole position Banfi e la Loren

Dopo il successo della prima edizione, torna a Formia, in provincia di Latina, il "Festival della Commedia italiana", da venerdì 11 fino a domenica 13 settembre. L'appuntamento, che lo scorso anno ha eletto, votando tramite social,

Il Marchese del Grillo

, film con Alberto Sordi, la commedia italiana più bella di sempre, quest'anno avrà come sottotitolo

I più grandi di sempre

.



Si tenterà di eleggere, quindi, il più grande attore e la più grande attrice del genere. Tre giorni di spettacolo, eventi e proiezioni, con una mostra incentrata sul sessantesimo anniversario dell’iconico capolavoro di Vittorio De Sica,

La Ciociara

. Ospite d’onore del festival sarà Massimo Boldi.



L'iniziativa, organizzata da Snap Creative Hub, con il contributo di Comune di Formia, Roma Lazio Film Commission e Provincia di Latina, sarà condotta dall'attore Fabrizio Sabatucci. La direzione artistica è a cura del Direttore creativo e artistico di Snap Creative Hub Fabrizio Conti, ideatore del format, con Ricky Tognazzi e Simona Izzo.



Sulla pagina Facebook

Festival della Commedia Italiana

si possono ancora sostenere i finalisti del contest. Tra gli uomini i più votati sono risultati, finora, Totò, Lino Banfi, Bud Spencer ed Eduardo De Filippo: uno di questi sarà il

re della commedia italiana

. Per le donne, invece, hanno raggiunto il maggior numero di like Elena Fabrizi e Sophia Loren, in attesa delle ultime due finaliste che concorreranno al titolo di

regina della commedia italiana

.

© RIPRODUZIONE RISERVATA