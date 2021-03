8 marzo, l'universo femminile al cinema su Rai Movie: al via con Sophia Loren, poi Bardot ma anche Stanlio & Ollio

Libere e controcorrente, poetesse e cortigiane, streghe e pistolere sono tra le donne protagoniste dei film di Rai Movie (canale 24 del digitale terrestre) di lunedì 8 marzo. Dal mattino alla sera, alcuni titoli legati alla migliore tradizione cinematografica per raccontare il mondo femminile. Apre la giornata Sophia Loren con due interpretazioni indimenticabili: Matrimonio all'italiana (08.55) e La ciociara (10.45), capolavori che hanno contribuito a costruire il mito e la gloria dell'attrice italiana più celebre nel mondo. Dai classici italiani una storia in costume: Padrona del suo destino (12.30) di Marshall Herskovitz racconta l'appassionante vita della cortigiana e poetessa Veronica Franco, accusata di stregoneria nella Venezia del XVI secolo. Nel pomeriggio storie di oggi. Cristiana Capotondi, in Nome di donna (14.25) di Marco Tullio Giordana, è la giovane Nina, vittima di violenza sul luogo di lavoro e costretta a combattere contro l'omertà per far valere i propri diritti.

La regista Deniz Gamze Erguven racconta con Mustang (16.00) la storia di cinque sorelle private delle loro libertà nella dispotica Turchia in cui fa ancora scandalo essere sorprese a giocare con dei compagni maschi. Giuseppe Piccioni torna al road movie con Questi giorni (17.40) e racconta l'amicizia e i piccoli grandi problemi di quattro ragazze. In preserale, i mitici Stan Laurel e Oliver Hardy (19.50) si travestono da donna con gag esilaranti nelle classiche comiche di Stanlio & Ollio.

Brigitte Bardot

Come ogni lunedì, su Rai Movie va in onda il Western. In questa occasione speciale le fuorilegge sono donne. In Cat Ballou (21.10) di Elliot Silverstein Jane Fonda è la risoluta Catherine che decide di assoldare un pistolero per proteggere suo padre, ma viene costretta a diventare una criminale. A seguire, Brigitte Bardot e Claudia Cardinale sono Le pistolere (22.55). Nel selvaggio west quattro sorelle ereditano un ranch, si stabiliscono nella prateria e tentano di allacciare rapporti con i fratelli delle famiglie vicine dando il via a una serie di rocambolesche avventure. E ancora, Incompresa (00.40), diretto da Asia Argento e scritto dalla regista con Barbara Alberti è la storia di una bambina che si trova a gestire la separazione dei genitori e l'allontanamento dalle sorelle acquisite. Intenso e delicato è Antonia (02.30). di Ferdinando Cito Filomarino, il film sulla vita e l'arte della poetessa Antonia Pozzi prodotto da Luca Guadagnino.

© RIPRODUZIONE RISERVATA