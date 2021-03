Monica Bellucci nel film tunisino “The Man Who Sold His Skin” candidato tra i film stranieri

Nell'Italia in nomination agli Oscar c'è, seppure non direttamente, anche Monica Bellucci che è nel cast di The Man Who Sold His Skin della regista tunisina Kaouther Ben Hania, candidato per l'Oscar al miglior film internazionale.

L'opera è stata presentata alla 77/a Mostra del Cinema di Venezia, dove ha ottenuto il premio Orizzonti per la Miglior Interpretazione Maschile assegnato a Yahya Mahayni e il premio per l'inclusione Edipo Re.

Il film, che uscirà in Italia distribuito da Wanted Cinema, vede nel cast una inedita Monica Bellucci. The Man Who Sold His Skin è un progetto nato dall'incontro di due mondi: quello dell'arte contemporanea, in particolare dall'opera dell'artista belga Wim Delvoye (Tim, 2006) e quello dei rifugiati politici, che devono combattere con un'asfissiante burocrazia e i permessi di soggiorno.

Il protagonista del film, Sam Ali, è un giovane siriano sensibile e impulsivo che fugge dalla guerra lasciando il suo paese per il Libano. Per poter arrivare in Europa e vivere con l'amore della sua vita, accetta di farsi tatuare la schiena da uno degli artisti contemporanei più intriganti e sulfurei del mondo. Trasformando il proprio corpo in una prestigiosa opera d'arte, Sam finisce per rendersi conto che la sua decisione potrebbe non significare la libertà.

