Morto Franco Corridoni, grande truccatore del cinema: lavorò con Grace Kelly e Gregory Peck

Franco Corridoni, truccatore del cinema, è morto ieri al Policlinico Gemelli di Roma. L'artista è deceduto per insufficienza respiratoria. Premio David di Donatello nel 2010, come miglior truccatore per il film Vincere di Marco Bellocchio, make up artist di dive, attrici e attori di tutto il mondo, da Grace Kelly a Gregory Peck, Corridoni, nato il 25 dicembre del 1933 a Roma, ha lavorato con grandi registi.



I funerali si svolgeranno lunedì 3 dicembre, alle 12.30, alla Chiesa degli Artisti a Piazza del Popolo a Roma. Lo annuncia Carlotta Bolognini, figlia del produttore Manolo Bolognini, amica di famiglia. Corridoni lascia la figlia Desiree che ha ereditato l'arte del padre ed è una pluripremiata parrucchiera e truccatrice del cinema, rientrata di corsa stanotte dalla Tunisia dove stava lavorando sul set di un film. © RIPRODUZIONE RISERVATA