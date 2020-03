Coronavirus, Iorestoacasa: 70.000 video e 400.000 fotografie, l'Istituto Luce apre il suo tesoro

Migliaia di ore di intrattenimento e conoscenza a disposizione di tutti, gratuitamente, su tutti i siti web di Luce-Cinecittà, ora che spettatori e visitatori non hanno possibilità di accedere ai luoghi della cultura. A cominciare dai contenuti del Portale dell’Archivio storico Luce www.archivioluce.com uno dei più grandi archivi visivi del pianeta.

Un tesoro immenso con oltre 70.000 video d’archivio dagli anni ’10 a oggi, e 400.000 fotografie visibili da tutti i dispositivi, in buona definizione, in cui gli spettatori possono frequentare ogni campo del sapere: cinema, arti, storia, politica, sport, attualità. Dal cinema, con la storia di registi, Divi, cinegiornali sui capolavori italiani e internazionali, i Istituto Luce Cinecittà aderisce pienamente alla campagna nazionale e diffusa #IoRestoaCasa, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (Mibact), per portare nei giorni dell’emergenza coronavirus , dentro alle case di tutti gli italiani, una grande offerta digitale di contenuti video, testuali, iconografici, dedicati a cultura, spettacolo, informazione e didattica.Migliaia di ore di intrattenimento e conoscenza a disposizione di tutti, gratuitamente, su tutti i siti web di Luce-Cinecittà, ora che spettatori e visitatori non hanno possibilità di accedere ai luoghi della cultura. A cominciare dai contenuti del Portale dell’Archivio storico Luce www.archivioluce.com uno dei più grandi archivi visivi del pianeta.Un tesoro immenso con oltre 70.000 video d’archivio dagli anni ’10 a oggi, e 400.000 fotografie visibili da tutti i dispositivi, in buona definizione, in cui gli spettatori possono frequentare ogni campo del sapere: cinema, arti, storia, politica, sport, attualità. Dal cinema, con la storia di registi, Divi, cinegiornali sui capolavori italiani e internazionali, i

Si gira

, le centinaia di backstage di film italiani del grande Fondo Canale. O i documentari sulla storia dell’Arte italiana.



O gli sport, con i filmati sulla Nazionale e il campionato di calcio, il ciclismo, l’atletica, momenti mitici e memorabili per tutti gli appassionati. Si può ridere con i grandi comici, approfondire con i ritratti di registi, letterati, artisti, i protagonisti di un secolo di cultura. O viaggiare, con le centinaia di ore di filmati del più grande viaggiatore del nostro cinema, Folco Quilici.



E in questi giorni sul sito dell’Archivio Luce sarà caricata una selezione, appena digitalizzata, di 300 documentari muti: filmati rari dal 1927 al 1931, di fatto mai visti, con una affascinante sezione dedicata proprio ai viaggi nel mondo, intitolata

Cinemobile

. E saranno create nuove playlist video, e servizi redazionali con filmati e foto. L’informazione cinematografica è sempre accesa con CinecittàNews, il sito – news.cinecitta.com - che rappresenta una vera e propria agenzia d’informazione sul mondo del cinema italiano, con aggiornamenti costanti su novità, personaggi, festival, film, interviste e approfondimenti.

Un appuntamento abituale per appassionati e professionisti, su web e con la newsletter settimanale, che resta aperto e continua a garantire un’informazione puntuale e completa sulla Settima arte.



E prosegue l'attività del database dedicato alla diffusione del cinema contemporaneo all’estero, www.filmitalia.org . In particolare vengono monitorati i festival, per le selezioni e le nuove date di svolgimento, e le vendite internazionali dei film. Sempre in corso poi gli aggiornamenti delle filmografie di registi, attori, produttori, professionisti della produzione italiana, anche a richiesta degli interessati.



A comporre il più aggiornato e immediato database del cinema italiano contemporaneo. E Cinecittà si Mostra, l’esposizione permanente all’interno degli Studi di Cinecittà, che racconta la grande storia della

Fabbrica dei Sogni

e del cinema italiano, e che ogni anno accoglie decine di migliaia di visitatori, per la maggior parte giovani e giovanissimi, lancia la campagna social A casa con Cinecittà pubblicando speciali post sui propri profili Facebook, Instagram e Twitter. I post conterranno tra l’altro materiali scaricabili, in video, audio e testi, per adulti e bambini dedicati ai mestieri del Cinema, a cura del Dipartimento educativo di Cinecittà si Mostra. Tra gli argomenti: la Scenografia (con un crucipuzzle e foto di set), lo Storyboard, i Costumi (con una scheda e una speciale raccolta di aneddoti), un focus sul cinema accessibile in LIS, la Lingua dei Segni.



Tutto su www.cinecittasimostra.it e su Facebook e Instagram @Cinecittasimostra Twitter @CinecittaSM Tutti i siti di Luce-Cinecittà tengono accesi i riflettori sul più grande tesoro del Paese, il suo immaginario culturale, e si aggiorneranno nei prossimi giorni per continuare il movimento di idee e l’incontro tra cittadini attraverso bellezza, cultura, spettacolo. Un patrimonio proveniente da Cinecittà, quel luogo fisico che da sempre ci fa vivere nei sogni e nella visione di un futuro concreto e migliore.

