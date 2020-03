"A un metro da te", il film più popolare ai tempi del coronavirus avrà un seguito

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Oltre 4,9 milioni di euro. Questi i numeri al box office italiano per “A un metro da te”, film del 2019 diretto da Justin Baldoni. E ora si parla di "seguito", ma non di sequel. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Mikki Daughtry e Rachael Lippincott, racconta la storia di Stella, interpretata da Haley Lu Richardson, e William, impersonato da Cole Sprouse, diventato famoso con il fratello gemello Dylan per le serie “Zack e Cody al Grand Hotel” e “Zack e Cody sul ponte di comando”. Nella storia, entrambi i protagonisti sono affetti da fibrosi cistica e sono costretti a rimanere distanti due metri l’uno dall’altra per ridurre il rischio di infezioni. Nonostante le molte difficoltà, il loro legame si stringe. Insieme decidono di affrontare una terapia sperimentale, che però non avrà lo stesso esito per entrambi. Il film ha incassato complessivamente 80,1 milioni di dollari. Visto il successo del lungometraggio, sarà portato al cinema anche “All this time”, nuovo romanzo delle stesse autrici. Ancora una storia d’amore, sofferenza e crescita. Il protagonista, Kyle, ex quarterback liceale, si risveglia dal coma dopo un incidente stradale in cui scopre di aver perso la fidanzata. Da qui una serie di vicende che lo porteranno a ripensare la sua vita.