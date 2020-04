Cinecittà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

In questi tempi di coronavirus un viaggio senza spostarsi da casa nel mondo dell’immaginario e del reale, della Storia e dei sogni di cartapesta. Ci si potrebbe sedere tra le infinite “stanze” del sito die del Luce abbandonandosi a tutto quello che la memoria ci ha fin qui regalato e per provare a pensare a quello che ci riserverà il mondo dell’immagine del futuro. Nel momento dell’isolamento, insomma, si può volare.L’Istituto Luce Cinecittà ha aderito alla campagna nazionale #IoRestoaCasa, promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, per portare dentro le case di tutti gli italiani (e non solo), una grande offerta digitale di contenuti video, testuali, iconografici, dedicati a cultura, spettacolo, informazione e didattica.Si tratta di migliaia di ore di intrattenimento e conoscenza a disposizione di tutti, gratuitamente, su tutti i siti web di Luce-Cinecittà, ora che spettatori e visitatori non hanno possibilità di accedere ai luoghi della cultura. E si può cominciare dai contenuti del Portale dell’Archivio storico Luce all’indirizzo www.archivioluce.com uno dei più grandi archivi visivi del pianeta. Un tesoro immenso con oltre 70mila video d’archivio dagli Anni ’10 a oggi, e 400mila fotografie visibili da tutti i dispositivi, in buona definizione, in cui gli spettatori possono frequentare ogni campo del sapere: cinema, arti, storia, politica, sport, attualità.Dal cinema, con la storia di registi, divi, cinegiornali sui capolavori italiani e internazionali, i tanti ciak, le centinaia di backstage di film italiani del grande Fondo Canale. O i documentari sulla storia dell’Arte italiana. O ancora gli sport, con i filmati sulla Nazionale e il campionato di calcio, il ciclismo, l’atletica, momenti mitici e memorabili per tutti gli appassionati. Si può ridere con i grandi comici, approfondire con i ritratti di registi, letterati, artisti, i protagonisti di un secolo di cultura.Tra le varie opzioni, ecco il Fondo Pastorel, con le immagini del fotoreporter Adolfo Porry Pastorel acquistate dall’Istituto con immagini e video che vanno dal ‘19 al ‘23, gli anni dell’Italia liberale e prefascista. Oppure, per gli amanti del teatro, c’è il cosiddetto Fondo teatro, 6.500 foto che ripercorrono la storia del palcoscenico, da Ruggeri a De Fillipo, dalla Gramatica a Zacconi e Stoppa.In questi giorni in particolare sul sito dell’Archivio Luce sarà caricata una selezione, appena digitalizzata, di 300 documentari muti: filmati rari dal 1927 al 1931, di fatto mai visti, con una affascinante sezione dedicata ai viaggi nel mondo, intitolata “Cinemobile”. E saranno create nuove playlist video, e servizi redazionali con filmati e foto.L’informazione cinematografica è sempre presente con CinecittàNews, sul sito news.cinecitta.com che rappresenta una vera e propria agenzia d’informazione sul mondo del cinema italiano, con aggiornamenti costanti su novità, personaggi, festival, film, interviste e approfondimenti. Un appuntamento abituale per appassionati e professionisti, su web e con la newsletter settimanale, che resta aperto e continua a garantire un’informazione puntuale e completa sulla Settima arte. Non manca il database dedicato alla diffusione del cinema contemporaneo all’estero su www.filmitalia.org. In particolare vengono monitorati i festival, per le selezioni e le nuove date di svolgimento, e le vendite internazionali dei film. Sempre in corso poi gli aggiornamenti delle filmografie di registi, attori, produttori.Infine, proviamo ad entrare nel tempio di Cinecittà grazie alla campagna social “A casa con Cinecittà” che due volte a settimana sui profili Instagram, Facebook @Cinecittasimostra e Twitter @CinecittaSM, permette al grande pubblico di visitare gli stabilimenti di Via Tuscolana, proponendo video illustrativi e materiali didattici da scaricare gratuitamente.I post sono pensati per far vivere Cinecittà come spazio attivo e dinamico, dove è possibile coniugare cinema, cultura, educazione e divertimento. Tutte le attività sono differenziate e pensate per le diverse fasce d’età: ogni lunedì viene rilasciato un contenuto con materiali da scaricare rivolto a famiglie e ragazzi. Ogni venerdì inoltre, “A casa con Cinecittà” propone una serie di post video pensati per il pubblico adulto, vere e proprie pillole di didattica cinematografica attraverso le quali scoprire la Fabbrica dei sogni.