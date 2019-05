L'inarrestabile "Avengers: Endgame" guida ancora la top ten degli incassi, con un totale di 26.080.441. Ma va fortsissimo "Stanlio & Ollio", il bellissimo film sui due comici, in seconda posizione con1.080.432. Terzo in classifica, con l'ottimo totale di 4.456.932, "Ma cosa ci dice il cervello", la commedia con Paola Cortellesi seguita da "Non sono un assassino", thriller con Riccardo Scamarcio (429.496). Bene il western di Jacques Audiard "I fratelli Sisters" (254.536) al sesto posto. Al settimo c'è "Wonder Park" (1.800.630), all'ottavo "A spasso con Willy". Chiudono la top ten l'horror "La Llorona" (1.839.083) e "Dumbo" (11.029.322). Ultimo aggiornamento: 09:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA