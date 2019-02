© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il cineasta svizzero, che si affermò negli anni Settanta come uno degli autori più interessanti del cinema svizzero, per la finezza della sua indagine sociale e psicologica, è morto ieri pomeriggio a Ginevra. Aveva 89 anni. Il regista «si è addormentato serenamente a casa sua, circondato dalla sua famiglia», ha indicato quest’ultima. Era nato il 23 giugno nel 1929 a Ginevra da una famiglia di origine italiana originaria di Verbania, sul lago Maggiore. Al suo attivo si contano una quarantina di film. Era anche regista televisivo, produttore e sceneggiatore. A livello internazionale, Goretta ha ottenuto il Premio della giuria al Festival di Cannes nel 1973 per il film “L’invito”, mentre, una tragica storia d’amore interpretata da Isabelle Huppert, ha vinto il Premio della giuria ecumenica a Cannes nel 1977.Tra gli altri suoi film si ricordano “Il difetto di essere moglie” (1974), “La provinciale” (1980), “La morte di Mario Ricci” (che valse a Gian Maria Volontè il premio per l’interpretazione al Festival di Cannes nel 1983). Dopo aver lavorato presso gli archivi del British Film Institute a Londra, assieme al suo amico Alain Tanner, Claude Goretta inizia la carriera come regista per la televisione. Dal 1958 realizza per la Télévision suisse romande (Tsr) documentari e reportage per la trasmissione “Continents sans visa” e cortometraggi con un altro cineasta ginevrino, Michel Soutter. Nel 1968 fonda la casa di produzione Groupe 5 assieme ad Alain Tanner, Jean-Louis Roy, Michel Soutter e Jean-Jacques Lagrange (in seguito sostituito da Yves Yersin). Le loro opere permettono al cinema svizzero di raccogliere consensi all’estero.