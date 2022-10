Tutto il meglio del cinema spagnolo e latinoamericano recente nel Festival diretto da Iris Martín-Peralta e Federico Sartori, in programma fino al 12 ottobre al Farnese Art House di Roma (piazza Farnese). In cartellone una trentina di lungometraggi, alcuni in anteprima assoluta e prossimi ad uscire in sala (tutti in versione originale sottotitolata in italiano), e film d’autore inediti in anteprima italiana. Dopo l’ apertura con l'atteso “Modelo 77” di Alberto Rodríguez (La isla mínima), un thriller ambientato in un carcere che ha come protagonista Miguel Herrán, il noto Rio di “La casa di carta”, il festival propone una serie di anteprime riunite nella sezione La Nueva Ola, dedicata al cinema spagnolo contemporaneo: un film da non mancare è “La voluntaria” di Nely Reguera (lunedi 10) che sarà ospite del festival. Protagonista è una dottoressa da poco pensionata che si offre come volontaria in Grecia per lavorare con i bambini rifugiati. Da segnalare “Buñuel, un cineasta surrealista” di Javier Espada presentato a Cannes e dedicato al geniale regista. Entrambi i film verranno distribuiti in Italia all’inizio del 2023 da Exit Media.

Il Festival dedica quest'anno un omaggio alla Movida madrileña attraverso tre titoli fondamentali del movimento sociale ed artistico esploso alla fine della dittatura di Francisco Franco. Figura di spicco è Pedro Almodóvar con l’opera prima “Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón”, esplosione di libertà espressiva incensurata destinata a gettare le basi del cinema del grande regista. In programma anche il cult-movie “Arrebato” di Iván Zulueta, opera di avanguardia che racconta un’ipnotica ossessione. Invece in “¿Qué hace una chica como tu en un sitio como este?” di Fernando Colomo Carmen Maura lascia tutto per seguire un giovane rocker nelle notti madrilene della movida.

Il film di chiusura, il 12 ottobre, sarà “Maixabel” di Iciar Bollaín, tratto dalla storia vera dell'attivista politica Maixabel Lasa – ospite del festival il 12 ottobre, assieme alla regista Iciar Bollaín (“El olivo”, “Yuli, danza e libertà”, “Il matrimonio di Rosa”) - che decise di incontrare faccia a faccia l'assassino di suo marito, ucciso dai terroristi dell’Eta. Il film sara’ distribuito in Italia da Movies Inspired.