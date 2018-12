Morto l'attore americano Peter Masterson, lo psichiatra del film “L'esorcista”

A 84 anni è morto l'attore, regista e produttore cinematografico statunitense Peter Masterson, consacrato alla fama dal film «L'esorcista» (1973) di Wlliam Friedkin, dove vestì i panni del dottor Barringer, direttore della clinica psichiatrica che visita la fanciulla sventurata Regan MacNeil (Linda Blair), che inesplicabilmente dimostra segni di squilibrio mentale. Masterson è morto ieri nella sua casa di Kinderhook, nello Stato di New York, per le complicazioni di una caduta, da tempo soffriva di Parkinson. L'annuncio della scomparsa è stato dato dalla figlia, l'attrice Mary Stuart Masterson. Nel ruolo di regista, Peter Masterson ha diretto tra gli altri film «In viaggio verso Bountiful» (1985) e «Convicts» (1991). Come attore ha recitato in film come «Marines: sangue e gloria» (1966), «La calda notte dell'ispettore» (1967), «Sinfonia di guerra» (1967), «Il barone rosso» (1971), «La fabbrica delle mogli» (1975) e «Giardini di pietra» (1987).

© RIPRODUZIONE RISERVATA