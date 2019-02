“Suspiria” di Luca Guadagnino vince due statuette agli Indipendent Spirit Awards il giorno prima degli Oscar

Due statuette per

Suspiria

di Luca Guadagnino agli Indipendent Spirit Awards, i premi al cinema indipendente che vengono assegnati il giorno prima degli Oscar alle produzioni a basso costo. Il premio Robert Altman, che va al miglior insieme fra regista, cast e casting director, è andato al remake del classico dell'orrore di Dario Argento che ha vinto anche la statuetta alla migliore fotografia, curata da Sayombhu Mukdeeprom. Il film più premiato è stato

Se la strada potesse parlare

di Barry Jenkins che ha ottenuto anche il premio miglior regia e migliore attrice non protagonista, Regina King. Il film però non è fra i selezionati nella categoria miglior film agli Oscar.



Quest'anno quindi gli Spirits non potranno fare come spesso succede da apripista alla vittoria di domenica notte. Un indicatore di cosa succederà potrebbe invece essere la statuetta andata a Glenn Close nella categoria migliore attrice, per

The Wife

. Lei infatti è fra le candidate, e ora più che mai fra le favorite, alla vittoria agli Academy Awards. Altro indicatore importante è la vittoria di

Roma

di Alfonso Cuaron dell'International-film Award: il film è candidato sia nella categoria miglior film, che miglior film in lingua straniera agli Academy e ha ottime possibilità di vittoria in entrambe le categorie. Fra gli uomini Ethan Hawke per

First Reformer

, e Richard E. Grant per

Copia originale

hanno vinto rispettivamente lo Spirit per il miglior protagonista e non protagonista, Grant è candidato anche agli Oscar.

Copia originale

ha ottenuto anche il premio alla migliore sceneggiatura.

