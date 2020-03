Fantasy, thriller, black comedy: il “TOHorror Fantastic Film Fest” di Torino apre la caccia ai migliori film e corti

Difficile per adesso andare al cinema, ma c'è da sperare che a fine ottobre l'emergenza sarà conclusa. Ecco quindi che il

TOHorror Fantastic Film Fest

, in programma dal 28 ottobre al 1 novembre a Torino al Cinema Massimo e al Blah Blah Club, apre la caccia ai migliori film, cortometraggi e animazioni di genere fantastico, horror, fantascienza, fantasy, thriller, black comedy, weird, sperimentali che parteciperanno alla 20esima edizione. L'attività del festival quest'anno si svolgerà nell'ambito di Torino Città del Cinema 2020, iniziativa del Comune per la promozione e il sostegno della cultura cinematografica in città. il TOHorror inaugura con tre proiezioni altrettanto speciali, da marzo a maggio, in partnership con il Museo Nazionale del Cinema:

First Love

di Takashi Miike, mercoledì 11 marzo alle 21 (introduzione di Dario Tomasi, uno dei massimi esperti italiani di cinema asiatico) che al momento è confermato;

Zombi child

di Bertrand Bonello, sabato 4 aprile alle 21 (interverrà Grazia Paganelli, critica cinematografica, programmatrice del Cinema Massimo) e

Adoration

di Fabrice du Welz sabato 9 maggio alle 21.

