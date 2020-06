Hollywood, le major fanno slittare le uscite da “Tenet” a “Wonder Woman” e “Mulan”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Grandi manovre per le uscite nei cinema statunitensi che avranno sicuramente conseguenze anche sul mercato internazionale, dove si spera che i nuovi blockbuster possano riportare gran parte del pubblico nelle sale. Il film sul quale si punta per i primi grandi incassi estivi, il thriller distopico Warner da 200 milioni di dollaridi Christopher Nolan, viene spostato dal 17 al 31 luglio. La major rimanda anche un altro dei titoli più attesi,1984 di Patty Jenkins con Gal Gadot che passa dal 14 agosto al 2 ottobre. Altri grandi titoli che erano in uscita nel 2020 vengono riprogrammati per il 2021.Hollywood a quanto pare, tra Covid -19 e proteste, scommette su tempi lunghi per la ripresa. Resta l’incognita della Disney, che ha in uscita il 24 luglio l’attesissima versione live action direalizzata da Niki Caro. Per ora non è stata ricollocatà: anche se alcuni commentatori ipotizzano che il film potrebbe debuttare direttamente su Disney+. Una strada già seguita perdi Kenneth Branagh, che ha esordito sulla piattaforma il 12 giugno; per il musical di Lin-Manuel Miranda,, (al debutto il 3 luglio) e appena annunciata anche per il family movie, mix di animazione Cgi e live action,Ivan di Thea Sharrock con Sam Rockwell , Angelina Jolie e Danny DeVito come voci per gli animali protagonisti, in arrivo il 21 agosto. Nolan e la Warner Bros sembrano intenzionati ancora a fare di Tenet un super hit estivo, e a dimostrare la fiducia nell’operazione, è stato deciso per il 17 luglio il ritorno in sala dell’altro caposaldo distopico del regista inglese,a 10 anni dal debutto. Sono riposizionati al 2021 invecedi Adam Wingard edi Tim Story. È stato tolto dalla lista di uscite 2020 e non ancora riprogrammatodi Robert Zemeckis con Anne Hathaway e Octavia Spencer, mentredi Lana Wachowski, che sarebbe dovuto arrivare a maggio 2021, slitta ad aprile 2022. La Universal rimanda al 2021 dall’iniziale ottobre 2020, il fantascientificodi Miguel Sapochnik, con Tom Hanks.