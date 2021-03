Il cinema filippino arriva in Italia con Tba Studios: primo film la commedia romantica “Write about love”

I primi titoli saranno “Write about love”, una storia d'amore, grande successo al botteghino nelle Filippine con ampio plauso della critica, e “Us, at the end of the year”, un film romantico ormai cult, diventato celebre anche per la sua colonna sonora e per una canzone che conta oltre 18 milioni di visualizzazioni su YouTube. Il cinema filippino arriva in Italia: Tba Studios, casa di produzione cinematografica filippina, dopo i successi di titoli quali “Heneral Luna” e “Women of the weeping river” e dopo aver prodotto oltre venti film negli ultimi sette anni, ha annunciato il lancio della piattaforma Pvod, TbaPlay, già disponibile dal 26 marzo in Nord America e Medio Oriente e che sarà disponibile da venerdì 2 aprile anche in Europa.

Il 13 marzo dello scorso anno, all'inizio della pandemia mondiale, Tba Studios ha lanciato la propria piattaforma video-on-demand su YouTube che oggi conta oltre 380mila iscritti. A un anno di distanza arriva la piattaforma premium video-on-demand (Pvod). «In Europa, abbiamo una partnership speciale con la Tvco di Vincenzo Mosca, che curerà il lancio in Italia, Spagna, Portogallo e Germania», spiega Cindy Sison, head of international sales di Tba Studios.

© RIPRODUZIONE RISERVATA