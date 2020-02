Fellini, alla Berlinale arriva “Il bidone” del '55 nella versione lunga, restaurato dalla Cineteca di Bologna

La Cineteca di Bologna e il suo laboratorio L'Immagine Ritrovata, assieme a The Film Foundation e Titanus, portano al Festival di Berlino il restauro del film

Il bidone

, diretto nel 1955 da Federico Fellini e interpretato da Broderick Crawford, Giulietta Masina, Richard Basehart, Franco Fabrizi, Sue Ellen Blake. Il restauro, in cartellone il 21 febbraio, recupera la versione lunga del film, che Fellini portò alla Mostra del Cinema di Venezia, alla quale vennero poi apportati diversi tagli in vista della distribuzione nelle sale. In programma domani anche il film muto

Il gabinetto delle figure di cera

, diretto nel 1924 dal regista tedesco Paul Leni, e restaurato da Deutsche Kinemathek e Cineteca di Bologna. Il 25 febbraio torna poi a Berlino - dove aveva avuto il suo battesimo nel 1998 - il lungometraggio d'esordio del regista cinese Jia Zhang-ke,

Xiao Wu-The Pickpocket

, restaurato sempre dalla Cineteca di Bologna.

