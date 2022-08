L'autunno difficile dei cinema, Lo Foco: "Assenza di film interessanti e sale deserte, quelle non in grado di convertirsi chiuderanno"

Mercoledì 24 Agosto 2022, 18:46

Nonostante i segnali di ripresa successivi all'allentamento delle restrizioni Covid, i cinema italiani soffrono la crisi di un settore sempre più in difficoltà. Nella Capitale, come nel resto del Paese, sono molti i proiettori che continuano a spegnersi per sempre. Si tratta di realtà storiche, luoghi di cultura reduci delle epoche d'oro della produzione cinematografica nazionale. «A mancare è il prodotto film italiano», afferma Michele Lo Foco, avvocato esperto di diritti di autore. «Ci dobbiamo chiedere perchè le persone non vanno più al cinema. Anche a Roma le piccole realtà, che non reggono la concorrenza dei grandi multisala, sono destinate a chiudere».