Cinema, con 15 candidature all'Oscar Netflix entra nella Mpaa, il gotha di Hollywood

E' lo specchio dell'evoluzione del cinema ormai cresciuto oltre il grande e il piccolo schermo televisivo e approdato in ogni device: Netflix, piattaforma on line dell'entertriment, entra nella Motion Picture Association of America (Mpaa) ed è la prima volta nei quasi cento anni di storia dell'Associazione, che promuove gli interessi degli studi cinematografici, che un big del web viene accettato. E non poteva essere diversamente dopo le 15 candidature agli Oscar: dieci per il film "Roma" di Cuaron, tre per 'The Battle of Buster Scruggs' dei fratelli Coen e altre due per alcuni corti. Con il suo ingresso nella Mpaa, il gigante dello streaming online si mette al livello di Disney, Fox, Paramount, Sony, Universal e Warner Bros, la Twentieh Century Fox è uscita invece.

È stata premiata quindi la politica di produrre sempre più film e serie tv originali. Secondo i dati, inoltre, nell'ultimo trimestre del 2018 gli abbonati sono arrivati a 139 milioni in tutto il mondo

A nome della MPAA e delle sue aziende, sono lieto di dare il benvenuto a Netflix come partner - , ha dichiarato Charles Rivkin, Presidente e Ceo della MPAA - Tutti i nostri studi si impegnano a far progredire l’industria cinematografica e televisiva, sia a livello di storie raccontate che di pubblico raggiunto. Accogliere Netflix ci permetterà di coltivare ancora di più la creatività, sono davvero curioso di scoprire dove possiamo arrivare

. Secondo alcune fonti, non tutti alla MPAA erano d'accordo ad accogliere Netflix a bordo, cosa per altro ci cui si discuteva da tempo.

