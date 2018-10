Dal 4 al 10 ottobre al Nuovo Sacher e al Wegil l'Asiatica Film Fest con oltre trenta film

Il Nuovo Sacher guarda a Oriente. Dal 4 al 10 ottobre la diciannovesima edizione di Asiatica Film Festival che quest'anno si svolgerà sia al cinema Nuovo Sacher di Nanni Moretti che nell'antistante spazio Wegil a largo Ascianghi riaperto dalla Regione Lazio. In rassegna trenta film, tra lungometraggi, documentari e cortometraggi asiatici che verranno proiettati al Nuovo Sacher. Quest'anno i Paesi rappresentati saranno la Cambogia, la Cina, le Filippine, il Giappone, l'Iran, il Kirghizistan, la Palestina, Singapore, lo Sri Lanka, la Turchia, la Thailandia, e Taiwan.



Particolarmente atteso, tra i film in competizione alla presenza dei registi,

A Land Imagined

di Yeo Siew Hua, Pardo D'Oro dell'ultima edizione del festival di Locarno, con la storia di un operaio edile proveniente dalla Cina scomparso a Singapore. In programmazione poi

A Family Tour

di Ying Liang con il racconto di una regista esiliata a Hong Kong che, per incontrare la madre malata, deve darle appuntamento a Taiwan e, dalla Thailandia, il thriller psicologico

Someone from nowhere

di Prabda Yoon. Dall'Iran arriveranno Vahid Sedaghat e Tahmineh Monzavi con

About The Salesman

con il making off del film

Il Cliente

di Asghar Farahdi. In contemporanea alla Wegil verranno ospitati numerosi eventi e personalità di fama internazionale. Molto attese la mostra fotografica

Giappone devastazione e ritorno alla vita

di Yusuke Hishida e l'installazione

Iranian family photo

di Moshen Rastani.

