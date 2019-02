“Tintoretto. Un ribelle a Venezia”: dal 25 al 27 febbraio la grande arte torna nelle multisala del circuito Uci Cinemas

La grande arte torna al cinema, come sempre per tre giorni, e protagonista questa volta sarà Tintoretto, uno dei massimi esponenti della pittura veneta e dell'arte manierista, a 500 anni dalla nascita. Dal 25 al 27 febbraio nelle multisala del circuito UCI Cinemas nell'ambito della nuova stagione de

La Grande Arte al Cinema

di Nexo Digital sarà proiettato

Tintoretto. Un ribelle a Venezia

, un nuovo esclusivo docu-film firmato Sky Arte. Ci si immergerà nella Venezia del Rinascimento, in alcuni dei luoghi che conservano la memoria dell'artista, da Palazzo Ducale all'Archivio di Stato, da Piazza San Marco alla Scuola di San Rocco. Si verrà guidati attraverso le vicende di Jacopo Robusti, in arte Tintoretto, dai primi anni della sua formazione artistica fino alla morte, senza trascurare l'affascinante fase della formazione della sua bottega, luogo in cui lavorano anche alcuni dei suoi figli, Domenico, che erediterà l'impresa del padre, e l'amatissima Marietta, talentuosa pittrice.



Ideato e scritto da Melania Mazzucco e con la partecipazione straordinaria del regista Peter Greenaway, il film sarà narrato dalla voce di Stefano Accorsi.

la Venezia del 1500, un secolo culturalmente rigoglioso che vede tra i suoi protagonisti altri due giganti della pittura come Tiziano e Veronese, rivali di Tintoretto all'epoca della drammatica peste del 1575-77, che sterminò gran parte della popolazione. Proprio durante la peste Tintoretto creò il suo ciclo pittorico più importante. Ad accompagnare lo spettatore attraverso le vicende di Tintoretto, saranno numerosi esperti, tra cui gli storici dell'arte Kate Bryan, Matteo Casini, Astrid Zenkert e Frederick Ilchman, curatore della mostra «Tintoretto 1519-1594» di Palazzo Ducale, le scrittrici Melania G. Mazzucco e Igiaba Scego, le restauratrici Sabina Vedovello e Irene Zuliani, impegnate nel restauro delle Due Marie di Tintoretto

Nel film protagonista sarà anche