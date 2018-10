La “Gatta Cenerentola” miglior film al festival di Pistoria Presente Italiano

Gatta Cenerentola

continua a vincere. La pellicola d'animazione di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri e Dario Sanson ispirata all'omonima fiaba contenuta ne

Lo cunto de li cunti

di Giambattista Basile, si è aggiudicata il premio come miglior film alla quarta edizione di Presente Italiano, il festival che dall'11 al 18 ottobre ha portato a Pistoia le pellicole più interessanti prodotte in Italia nell'ultimo anno. Il film, vincitore di due David di Donatello (miglior produzione e migliori effetti digitali) racconta di Mia, orfana che vive con la matrigna Angelica e le sue sei cattive figlie all'interno della nave Megaride, ormeggiata nel porto di Napoli, progettata dal defunto padre Vittorio.



Il premio è stato assegnato da una giuria popolare composta da 14 spettatori estratti in modo casuale fra coloro che hanno presentato richiesta, con la seguente motivazione: «Un film di animazione nuovo, diverso, con tutti gli ingredienti della fiaba moderna, in cui la denuncia sociale si fonde alla creatività e al folklore dando origine a una pellicola godibilissima. Il valore della storia, e del ricordo, le bruttezze della camorra, il significato dell'amore declinato in varie forme vivono sullo schermo attraverso dialoghi frizzanti ed evocativi, immagini forti e una trama che mescola il nuovo e l'antico». In concorso insieme a

Gatta Cenerentola

anche

Dove non ho mai abitato

, di Paolo Franchi,

La vita in comune

di Edoardo Winspeare,

La strada dei Samouni

delicato racconto di Stefano Savona e Simone Massi,

Il codice del babbuino

di Davide Alfonsi e Denis Malagnino e

'Surbiles

di Giovanni Columbu.

La “